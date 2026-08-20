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Konya'da orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı

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8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKonya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi Boğaziçi mevkisinde ormanda çıkan yangın, 2 hizmet aracı, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 55 personelin müdahalesiyle yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi Boğaziçi mevkisinde ormanda çıkan yangın, 2 hizmet aracı, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 55 personelin müdahalesiyle yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sanal medya hesaplarından, "Yangın ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." Açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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