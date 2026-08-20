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Seydişehir'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Seydişehir'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Boğaziçi mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale sürüyor.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde Boğaziçi mevkisinde ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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