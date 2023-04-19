Konya'da orman yangını

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çıkıp, 10 dönümlük alanda etkili olan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Seydişehir- Antalya kara yolu Ağaçtepesi mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla Orman Genel Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. 10 dönümlük alanda etkili olan yangına, havadan müdahale edildi. 2 saatlik çalışma ile yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalar sürüyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da bölgeye gelip, incelemelerde bulundu.