Konya'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu
Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Bozkır Anadolu Lisesi, Bozkır Lokman Hekim Anadolu Lisesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri fidanların dikimini gerçekleştirdi. Talep edenlere fidan dağıtımı yapıldı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kızıldüz mevkisinde yapılan bilgilendirme sonrası kurum temsilcileri, Bozkır Anadolu Lisesi, Bozkır Lokman Hekim Anadolu Lisesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri fidanların dikimini yaptı.
Talep edenlere, fidan dağıtımı yapıldığı bildirildi.