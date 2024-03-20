Konya'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kızıldüz mevkisinde yapılan bilgilendirme sonrası kurum temsilcileri, Bozkır Anadolu Lisesi, Bozkır Lokman Hekim Anadolu Lisesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri fidanların dikimini yaptı.

Talep edenlere, fidan dağıtımı yapıldığı bildirildi.