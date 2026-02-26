Haberler

Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın Halkapınar ve Hadim ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Halkapınar Kaymakamlığı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle önleyici tedbirler alındığını duyurdu.

Konya'nın ilçelerinden Halkapınar'daki tüm, Hadim'de ise taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hadim'de ise Dedemli ve Korualan ilkokulları, Korualan Ortaokulu, Korualan Anadolu Lisesi, Aşağıhadim Ahmet Yavuz ile Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

