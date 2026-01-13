Haberler

Konya'nın 5 ilçesinde daha eğitime ara verildi

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli, Akören ve Derebucak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, Seydişehir ve Doğanhisar'ın bazı mahallelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

Konya'nın ilçelerinden Ereğli, Akören ve Derebucak'ta tüm okullarda eğitime ve Seydişehir ile Doğanhisar'ın bazı mahallelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Akören ve Derebucak ilçelerinde tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Seydişehir'in Kefenli, Dikilitaş, Mesudiye ve Yaylacık mahalleleri ile Doğanhisar'ın Konakkale, Fırınlı, Davras, Eskiler, Deştiğin ve Kemer mahallelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Öte yandan, Konya'nın Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde de eğitim ve öğretime bugün ara verildiği duyurulmuştu.

