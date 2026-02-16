Haberler

Konya'da Okul Dergiciliği Öğrenme Programı yapıldı

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) tarafından, Okul Dergiciliği Öğrenme Programı düzenlendi.

SİA'dan yapılan yazılı açıklamada, programın, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medeniyet Okulu paydaşlığında okul dergiciliği alanında nitelikli içerik üretimini teşvik etmek ve eğitim süreçlerini güçlendirmek amacıyla düzenlendiği aktarıldı.

Eğitim programı kapsamında, okul dergilerinin hazırlık ve yayın süreçleri profesyonel bir bakış açısıyla ele alındığı belirtilen açıklamada, katılımcıların içerik planlama, editoryal süreçler, görsel tasarım, yayın dili ve ekip çalışması gibi dergiciliğin temel başlıklarında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulduğu ifade edildi.

Programın katılımcıların aktif katkılarıyla verimli ve etkileşimli bir şekilde tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel


