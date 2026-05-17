Haberler

Konya'da oğulları tarafından öldürülen anne ve baba defnedildi

Konya'da oğulları tarafından öldürülen anne ve baba defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde oğulları Cihan D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Gökhan D. ve Nazife Çiğdem D.'nin cenazeleri, düzenlenen törenin ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Konya Valisi de katıldı.

Konya'nın Meram ilçesinde oğulları tarafından bıçakla öldürülen anne ve babanın cenazeleri toprağa verildi.

Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde oğulları Cihan D'nin saldırısına uğrayan Gökhan D. ve Nazife Çiğdem D. için Kurtuluş Bilal-i Habeşi Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın katıldı.

Olay

Cihan D. (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Mayıs'ta tartışma sonucu babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçmıştı.

Cihan D'yi mahalledeki parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde görenler durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, anne ve babasını bıçakladığını söyleyen şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Cihan D'nin kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Melike Keskin
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti
Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı

Misafir olarak gittikleri evde gelin görümce birbirini bıçakladı
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı

Montuna sakladığı silahı çıkardı, müşteriler varken kurşun yağdırdı