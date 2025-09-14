Konya'da Öğrencilere Lokma İkramı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi dolayısıyla devlet yurtlarına kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine lokma tatlısı ikram edildi.
Eşrefoğlu Feride Akkanat Yurt Müdürlüğü'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi dolayısıyla açılış programı düzenlendi.
Yurda kayıt yaptıran öğrencilere ve velilerine lokma tatlısı ikramı yapıldı.
Programa çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel