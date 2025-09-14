Haberler

Konya'da Öğrencilere Lokma İkramı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi dolayısıyla devlet yurtlarına kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine lokma tatlısı ikram edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet yurduna kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine lokma tatlısı ikram edildi.

Eşrefoğlu Feride Akkanat Yurt Müdürlüğü'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Yurda kayıt yaptıran öğrencilere ve velilerine lokma tatlısı ikramı yapıldı.

Programa çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
