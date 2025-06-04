Konya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Sincaplar Satışa Çıkarıldı

Konya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Sincaplar Satışa Çıkarıldı
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Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki bir sincap türünü internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda 6 sincap ele geçirildi.

Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki bir sincap türünü internet üzerinden satışa çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde bir kişinin nesli tükenme tehlikesi altındaki sincapları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit etti.

Harekete geçen ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 6 sincap ele geçirdi.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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