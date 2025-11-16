Konya'da Müstakil Evde Yangın: Evin Kullanılamaz Hale Gelmesi
Seydişehir ilçesinde çıkan yangında müstakil ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.
Seydişehir Karacaören Mahallesi 159206 sokakta gece saatlerinde Veysel Gönülalan'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Evin yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel