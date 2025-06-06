Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi

Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi
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Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi
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Konya'da virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce park halindeki araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'ya çarptı Bayramda hayatını kaybeden Su'nun ilk iş günü olduğu öğrenildi. Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

Konya'da virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra savrularak karşı şeride geçip, motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'ya (22) çarptı. Bir süre ara verdikten sonra yeniden çalışmaya başlayan kurye Su'nun ilk iş gününde hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL, MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkler Sokakta meydana geldi. Yusuf Toprak (22) yönetimindeki 34 RH 5474 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak park halindeki 34 DMN 976 plakalı otomobile çarptı. Ardından savrularak karşı şeride geçen otomobil, kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden havaya fırlayan Muhammet Yasin Su, yolun kenarında ağaca çarpıp yere düştü. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Muhammet Yasin Su ve Yusuf Toprak yaralandı. Yaralılardan Su, kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yusuf Toprak da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedaviye alındı.

Konya'da Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

İLK İŞ GÜNÜYMÜŞ

Kurye Muhammet Yasin Su'nun bir süre ara verdikten sonra yeniden başladığı kuryeliğinin ilk iş günü olduğu öğrenildi. Acı haberi alıp gelen meslektaşları ise uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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