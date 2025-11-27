Konya'da Motosiklet Tırla Çarpıştı, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Muhammet Alptuğ Sipahi hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haydar K. yönetimindeki 42 EBA 02 plakalı tır, Yeni İstanbul Caddesi Aydınlıkevler Kavşağı'nda, Muhammet Alptuğ Sipahi'nin (21) kullandığı 06 AL 9218 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sipahi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel