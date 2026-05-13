Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Fatma T., refüje çarparak devrildi ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Fatma T. idaresindeki 42 BGV 641 plakalı motosiklet, Seydişehir Bahçelievler Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada motosikletten yola savrulan Fatma T. ağır yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun