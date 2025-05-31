Konya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Konya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde plakasız bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Beyşehir-Isparta kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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