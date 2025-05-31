Konya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Konya'nın Hüyük ilçesinde plakasız bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Beyşehir-Isparta kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel