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Konya'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan Zanlı Tutuklandı

Konya'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, A.Ç'yi Köprübaşı Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, A.Ç'yi Köprübaşı Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Adnan Kale - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cihanbeyli Hisarcık Konya Güncel Haberler

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