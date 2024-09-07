Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Konya-Afyonkarahisar kara yolu Esentepe mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 MB 7094 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Esentepe mevkisindeki kavşakta bir traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.