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Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu İsa E. ile eşi Gülay E. hayatını kaybederken, birinin durumu ağır 3 kişi ise yaralandı.

Şaban K. (35) idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, Beyşehir-Isparta kara yolunun 8. kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan Emre E. (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada, sürücüler, minibüsteki İsa (45) ve Gülay E. (44) ile Mevlüt A. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa ile eşi Gülay E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan sürücü Emre E, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

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Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Gülay Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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