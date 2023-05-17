Konya'da midibüs ile motosiklet çarpıştı 2 kişi öldü
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Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sabri E. idaresindeki 42 GAD 87 plakalı midibüs, Ereğli- Halkapınar karayolu Çömlekçi Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 42 EJN 59 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Mert Yusuf Baştuğ olay yerinde, Hüseyin Talha Akçay kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Baştuğ ile Akçay'ın cesetleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Sabri E, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel