Konya'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Saadetler Mahallesi 153694 Sokak'ta evinin önündeki arazide kuru otları temizleyen T.M'ye, aralarında husumet bulunan komşusu H.Y. silahla ateş etti.
T.M'nin yaralanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan T.M, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA