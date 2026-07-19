Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kekik toplarken kayalıklardan düşen 61 yaşındaki Mustafa K., AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kekik toplamak için Madenli mevkisine giden Mustafa K. (61) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan Mustafa K, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya