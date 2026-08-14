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Konya'da Kaymakamlar Toplantısı

Konya'da Kaymakamlar Toplantısı
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Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında video konferansla 31 ilçe kaymakamıyla asayiş, güvenlik, kamu yatırımları ve trafik güvenliği konuları görüşüldü; ayrıca muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Konya'da kaymakamlar toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, video konferans sistemi üzerinden 31 ilçe kaymakamının katıldığı toplantıda, il genelinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantıda, ilçelerin genel durumu, asayiş ve güvenlik hizmetleri, ilçelerde yürütülen çalışmaların son durumu, kamu yatırımları ve trafik güvenliği konularının görüşüldüğü belirtildi.

Öte yandan Akın, Valilik Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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