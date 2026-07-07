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Konya'da kayıp olarak aranan kadın dağlık alanda bulundu

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 Temmuz'da eşiyle hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan 60 yaşındaki Firdevs Üner, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerince dağlık alanda bitkin ve yorgun halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan 60 yaşındaki kadın, ekiplerce dağlık alanda bulundu.

İlçede ikamet eden ve 2 Temmuz'da eşi Seyit Ahmet Üner ile hayvanlarını otlatmak için çıktığı dağlık alanda kaybolan Firdevs Üner, Şehir Gediği bölgesindeki dağlık alanda bitkin ve yorgun halde bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile hayvanlarını otlatmak için 2 Temmuz'da dağlık alana çıkmış, bir süre sonra eşinden haber alamayan Ahmet Üner durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerine bildirmişti.

Bölgeye gönderilen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp kadını aramak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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