Konya'da Kaybolan Genç Jandarma Tarafından Bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan E.B. (20), Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları sonucu bulundu. Genç, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde kayıp ihbarında bulunulan E.B. (20) için arama çalışması başlattı.
Ekipler, genci Gücük Burun mevkisinde buldu.
E.B, sağlık kontrolleri için Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel