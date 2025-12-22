Konya'da kargo paketinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Konya'da polis ekipleri, bir kargo gönderisinde çelik kasalarda gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ele geçirerek, bu silahların göndericisi ve alıcısının tespit edilmesi için çalışmalara başladı.
Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalarda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu.
Polis, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.