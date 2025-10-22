Haberler

Konya'da Kamyonda Bir Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda 42 yaşındaki Hasan Fehmi Kara'nın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Kara'nın kimliğini tespit ederek cenazesini otopsi için morga kaldırdı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi kamyon içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde, cesedin Hasan Fehmi Kara'ya (42) ait olduğunu belirledi.

Sosyal medyada "Hasan Abi" olarak da tanınan Kara'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
