Konya'da kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyon sürücüsü arasında yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada şoförlerden biri yaralandı.

Karapınar'dan Konya istikametine giden iki kamyonun sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeni ile tartışma çıktı.

Mersin'den Konya'ya buğday götürdüğü öğrenilen kamyon şoförü Kadir B. (58), sürücüsü tespit edilemeyen diğer şoför tarafından sopa ile darbedildi.

Yoldan geçen diğer sürücüler olayı fark edince kavgayı ayırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför Kadir B, olay yerindeki müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda aracıyla seyir halindeyken kavgayı görüp şoförleri ayırmaya çalışanlardan Hikmet Şen, "Kamyon şoförü, bu arkadaşımıza sopa ile saldırarak dövmüş. 'Sen geçeceksin, ben geçeceğim' kavgası. Üzücü bir olay. Bu görüntülerin son bulmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.