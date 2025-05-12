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Konya'da Kağıt Rölyef Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Konya'da Kağıt Rölyef Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Konya'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergide, usta öğretici Betül Öncel'in liderliğinde 500'den fazla kağıt rölyef ve diğer sanat eserleri sergilendi. Sergi, 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Konya'da kağıt rölyefle yapılan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Usta öğretici olan Betül Öncel, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergide yaptığı konuşmada, sergide 500 den fazla eserin bulunduğunu söyledi.

Eserler hakkında bilgi veren Öncel, "Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları sergiledik. Kağıt rölyefler, boncuk döşeme, cam üzerine sanat, takı tasarımı, keçeden ürünler, geri dönüşüm ürünleri, polyester boyama, ahşap dönüşümler, örgü ürünleri, el yapımı çantalar, hepsi bu sergimizde mevcut. Gelen ziyaretçiler aradığı her şeyi burada bulabilir." dedi.

Sergi 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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