Kafede silahlı kavga: 2 müşteri yaralandı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kafede iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu kafedeki müşterilerden Sinan Gümüşsoy ve Bahri Cingöz yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kafede bulunanlar araya girip, kavga eden grupları dışarı çıkardı. Ancak iki grup arasındaki kavga yeniden başladı. Bu sırada gruptakilerden bir kişi, tabancayla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu müşterilerden Sinan Gümüşsoy ve Bahri Cingöz yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bahri Cingöz, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Polis, olaya karıştığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
