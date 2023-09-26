Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Konya'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı tıbbi ürün, tütün mamulleri ile gümrük kaçağı elektronik cihaz ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı tıbbi ürün, tütün mamulleri ile gümrük kaçağı elektronik cihaz ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar çerçevesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. 3 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 19 bin adet tıbbi ürün, 60 bin adet sahte bandrollü boş makaron, bin 600 paket doldurulmuş sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 13 adet cep telefonu ve 225 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, devleti vergi kayıplarına uğratan ve halkın sağlığını hiçe sayan kaçakçılara yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - KONYA