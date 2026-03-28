Cezaevinden izinli çıktı, evinde ölü bulundu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü Oktay Deniz (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Oktay Deniz, hükümlü olarak bulunduğu Seydişehir'deki cezaevinden çarşamba günü izinli olarak çıkıp, yalnız yaşadığı evine gitti. İstanbul'da yaşayan ailesi de Deniz'e ulaşmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ekipler, bugün saat 09.30 sıralarında Deniz'in oturduğu Hacı Seyit Ali Mahallesi 153093 Sokak'taki evine geldi. Kapıyı zorlayarak eve giren ekipler, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp veya yara izi bulunmayan Deniz'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı