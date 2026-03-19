Konya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki simitçi dükkanına 10 Mart'ta yüzü kapalı motosikletli bir kişi tarafından silahla üç el ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin olay öncesi ve sonrası hareketlerini tespit etti.

İş yeri sahibi A.K'nin, karşı iş yerinin sahibi olan akrabası Ş.Y. hakkında şikayeti olduğunu öğrenen ekipler, saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirledi.

Yapılan çalışmada Ş.Y'nin para karşılığında saldırıyı R.A'ya yaptırdığı, A.O.A'nın ise şüphelileri irtibatlandırarak motosikletin polis takibine takılmaması amacıyla kamyonetle olay yerine getirilmesini sağladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
