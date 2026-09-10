Konya'da iş yerinde tüpün patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tüpün patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selçuklu Mahallesi 90256 Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada, iş yerinde ve sokakta bulunan araçta hasara yol açtı.

Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, patlamayla sokakta bulunan insanların kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA