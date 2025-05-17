Konya'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

Konya'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir inşaatta hareketsiz halde bulunan cesedin, Emrah Urdemir'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

KONYA'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta hareketsiz yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin, yakınlarının teşhisiyle Emrah Urdemir'e ait olduğunu belirledi. Urdemir'in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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