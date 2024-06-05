Konya'da İmam Hatip Şenlikleri Gerçekleştirildi
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen şenliklere kentteki 36 Proje İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı. Öğrencilerin yıl içinde yaptıkları araştırma ve çalışmaların maketleri sergilendi. Şenliklerde şiirler okundu, sema gösterisi yapıldı ve musiki korosu konser verildi.
Konya'da İmam Hatip Şenlikleri gerçekleştirildi.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen şenliklere kentteki 36 Proje İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı.
Öğrenciler kurdukları stantlarda, yıl içinde yaptıkları çeşitli araştırma ve çalışmaların maketlerini sergiledi.
Öğrenciler şiirler okudu, sema gösterisi yaptı, musiki korosu konser verdi.