Alacabel mevkisine kar yağdı

KONYA'da mart ayının son günlerinde kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağdı.

İlkbahar mevsimine sayılı günler kala Konya, kar sürpriziyle karşılaştı. Yüksek kesimlerde yağan kar, Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde de etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler de, zaman zaman yağışın etkisiyle zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri de, yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre aynı bölgede karla karışık yağmurun yarın da etkisini göstermesi bekleniyor.

Haber- kamera: Ali SAYLAM SEYDİŞEHİR KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı