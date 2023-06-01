Konya'da İlçelere Yeni İtfaiye Merkezleri Kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ve mahallelerde çıkabilecek muhtemel yangınlara en hızlı ve etkin müdahalede bulunmak için Derbent'e, Selçuklu'ya bağlı Tepekent Mahallesi'ne ve Altınekin'e yeni itfaiye merkezleri kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent ve Tepekent itfaiye binalarının tamamlandığını, Altınekin Ölmez İtfaiye Merkezi'nde de yapım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hizmet veren Konya itfaiyemiz artık çok daha güçlü" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için ilçelere yeni itfaiye merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte Konya'nın 31 ilçesinde Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla önemli hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. İtfaiyeye yaptıkları yatırımların da şehir genelinde artarak devam ettiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hizmet veren Konya itfaiyemiz merkezde ve ilçelerde artık çok daha güçlü. İhtiyaç duyulan ilçe merkezlerimize ve büyük mahallelere itfaiye merkezleri yapımını sürdürüyoruz. Bu çerçevede Derbent ilçemize, Selçuklu'ya bağlı Tepekent Mahallemize ve Altınekin ilçemize yeni itfaiye merkezleri kazandırıyoruz. Derbent ve Tepekent itfaiye binalarımız tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale geldi. Altınekin Ölmez İtfaiye Merkezimizin de yapım çalışmaları süratle devam ediyor. Burayı da en kısa sürede tamamlayarak bölge insanımızın hizmetine sunacağız. Konya genelinde oluşabilecek yangınlara ve afetlere en hızlı müdahale edecek şekilde, ihtiyaç olan yerleşim yerlerine yeni itfaiye merkezleri yapımına devam edeceğiz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Derbent, Altınekin ve Tepekent'teki itfaiye merkezleri yaklaşık 17 milyon liraya mal olacak. - KONYA