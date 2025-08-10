Konya'da İki Kız Kardeşin Düdende Boğulması

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları Milli Parkı'nda, serinlemek için suya giren iki kız kardeş yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan Cemile Naz O. ve Sariye Nur O.'nun cesedine 3,5 metre derinlikte ulaştı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Çamlık Mağaraları Milli Parkı'nda, bir kayalığın yamacındaki akarsuların oluşturduğu düdene giren iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Balatini Mağarası yakınlarında, ailesiyle pikniğe giden Cemile Naz O. (14) ve Sariye Nur O. (16), serinlemek için suya girdi.

İki kardeşin gözden kaybolması üzerine, ailenin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kayalıkların yamacındaki düdenin içinde arama yapan ekipler, kız çocuklarının cesedine 3,5 metre derinlikte ulaştı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

