Konya'da İki Arkadaş Tabancayla Vuruldu

KONYA'da Mehmet Çiftçi ve arkadaşı Mustafa Sevim, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ayaklarından vuruldu. İki arkadaş, hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ömerli Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çiftçi ve Mustafa Sevim, yolda yürürken, yanlarına gelen kişi tabancayla ateş açtı. Ayaklarından yaralanan iki arkadaş kanlar içinde yığılırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Sevim, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne, Mehmet Çiftçi de Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.