Polis, parkta elleri kanlı buldu; anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Güncelleme:
Konya'da polisin parkta elleri kanlı halde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer, tartıştığı veteriner anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

KONYA'da polisin parkta elleri kanlı şekilde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in, tartıştığı annesi Nazife ile babası Gökhan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer'i fark etti. Ekipler, Dinçer'in durumundan şüphelenerek sorular sordu. Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.

VETERİNER ÇİFT, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞIYORMUŞ

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
