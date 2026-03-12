Haberler

Sanal medyada tepki çeken besi çiftliğinde denetleme

Konya'daki bir hayvancılık işletmesinde sanal medyada yayılan hijyen dışı görüntüler üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı. Görüntüler yağışlar sonucu ortaya çıkan alt yapı sorunları nedeniyle oluştuğu belirlendi.

KONYA'da bir hayvancılık işletmesinde çekilen ve hayvanların bulunduğu alanın dışkı ve balçıkla dolu görüntülerinin, sanal medyada hayvanların hızlı kilo alması için kasten yapıldığı iddiasıyla paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda son dönemde etkili olan yağışlar sonrası tesisin alt yapısının zarar gömesi nedeniyle hijyen dışı görüntülerin ortaya çıktığı tespit edildi.

Konya'da bir hayvancılık işletmesinde çekildiği öne sürülen ve hayvanların dışkı ile balçık içerisinde beklediği anların görüntülerinin sanal medyada 'hayvanların hızlı kilo alması için kasten yapıldığı' iddiasıyla paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerin Meram ilçesinde bir hayvancılık işletmesinde kaydedildiği tespit edildi. Ekipler, yapılan denetimde işletmede herhangi bir hayvan olmadığını, işletme sahibi tarafından, görüntülerde yer alan hayvanların besi sürelerini tamamladıktan sonra satıldığı belirlendi.

Sanal medyada paylaşılan görüntülerin son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle işletme zemininin ve mevcut altyapının temizlik çalışmalarını zorlaştırdığı tesisin zemininin bu nedenle dışkı ve balçıkla kaplandığı belirlendi. Denetim kapsamında işletmede gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak hijyenik koşulları uygun hale getirildi. İncelemeler sonucunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanarak ve hayvanları koruma kanunu kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

