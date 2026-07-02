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Eşiyle hayvan otlatmak için gittiği bölgede kayboldu

Eşiyle hayvan otlatmak için gittiği bölgede kayboldu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşiyle hayvan otlatmak için dağlık alana çıkan Firdevs Üner kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde eşi ile hayvan otlamak için dağlık alana çıkan Firdevs Üner, kayboldu. Eşinin ihbarı sonrası bölgede arama çalışması başlattı.

Seydişehir ilçesinde oturan Seyit Ahmet Üner ile eşi Firdevs Üner, dün hayvan otlatmak için dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Seyit Ahmet Üner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 'şehir gediği' olarak bilinen dağlık bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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