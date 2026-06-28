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Devrilen tanker alev aldı

Devrilen tanker alev aldı
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ham madde taşıyan tanker devrilip alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şoför ve yedek şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde ham madde yüklü tanker devrilip alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çimento fabrikasına ham madde taşıyan İbrahim Ergioğuz'un kontrolünü yitirdiği 76 ABL 266 plakalı tanker, şarampole devrilip, alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankerdeki yangını güçlükle söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Şoför Ergioğuz ve yanındaki yedek şoför Muhammed Emin Eren kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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