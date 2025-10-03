Haberler

Konya'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Konya'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 3 hükümlü için icazet töreni düzenlendi. Törende konuşan yetkililer, hafızlığın zorluğuna ve hükümlülerin çabalarına dikkat çekti.

Konya'da Ereğli T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafız olan 3 hükümlü için icazet töreni düzenlendi.

İlçedeki törende konuşan Ereğli Kaymakamı Murat Eren, hafız olan hükümlüleri tebrik ederek, büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz da hafızlığın kolay olmadığını, emek, çaba ve disiplin gerektirdiğini dile getirerek, hafız olan hükümlüler ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Hafız olan hükümlülerden M.B, cezaevinde Kur'an-ı Kerim ile tanıştığını ve bu vesileyle hafızlığın nasip olduğunu anlattı.

Hükümlülerden A.E. de bu süreçte kendilerine destek olan eğitmenlerine ve kurum müdürüne teşekkür etti.

M.Y. de eğitmenlerinin sabrı ve tahammülü sayesinde bu noktaya geldiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazet alan 3 hükümlüye cübbelerini İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge giydirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel
