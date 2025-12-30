Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Akşehir'de gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, emniyet güçleri tarafından yakalanan 12 düzensiz göçmenle birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 12 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Araçtaki düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
