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Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
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Konya'da gerçekleştirilen 'Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı'nda, Türkiye Gençlik Politika Belgesine yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, çalıştaylarda gençlerin görüş ve önerilerini dinleyeceklerini belirtti.

Konya'da "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, "Türkiye Gençlik Politika Belgesine" yol haritası oluşturacak, bölgesel çalıştaylar yaptıklarını söyledi.

Arka plandaki masa başı çalışması tamamlanan ve 10 başlıktan oluşan politika belgesinin, bundan sonraki aşamasında sahada gençlerle karşılıklı değerlendirmelerle yürüyeceğini aktaran Efendioğlı, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki aşamada sizlerin bugün burada yapacağınız gibi farklı şehirlerde gerçekleştirilecek çalıştaylarda biz bu konu başlıklarına ilişkin sizin neler düşündüğünüzü, neler talep ettiğinizi, bize neler tavsiye ettiğinizi, devletimizin gençlik alanındaki politikasının ne olmasını düşündüğünüzü, istediğinizi bize söylemenizi bekliyoruz. Konya'da bu çalıştay serisinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte diğer şehirlerde de bu çalıştaylarımıza devam edeceğiz."

Konya Valisi İbrahim Akın da buradan çıkacak sonuçların sadece Konya için değil, tüm Türkiye için önemli bir rehber olacağına inandıklarını dile getirdi.

Çalıştaya, çok sayıda davetli katıldı.???????

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

Yerel Yönetim Etkinlik Politika Türkiye Gençlik Eğitim Güncel konya

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