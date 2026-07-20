Konya bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA'da H.B., tartıştığı Y.C. (17) tarafından bıçakla sırtından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda meydana geldi. Y.C. ve H.B. belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce yaşanan arbede sırasında Y.C., H.B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. H.B. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı H.B. de ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı