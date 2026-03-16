Konya'da "Ümmet İftarı" düzenlendi

Konya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kapu Camisi'nde düzenlenen 'Ümmet İftarı' programı, katılımcıları bir araya getirerek iftar yapma geleneğini sürdürdü. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler ikram edildi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kapu Camisi'nde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar simit, çorba, su ve hurma ile iftar yaptı.

Konya'daki Kapu Camisi'nde yıllardır sürdürülen "Ümmet İftarı" geleneği her ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getiriyor. Kent merkezindeki tarihi camide kurulan uzun iftar sofralarında, gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlara ikram ediliyor. Caminin de içinde bulunduğu Bedesten Çarşısı'na da kurulan iftar sofrasında bir araya gelen Müslümanlar, farklı bir atmosferde topluca iftar yapıyor.

Program, katılımcıların birlikte iftar yapmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti
Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş

Fenerbahçe Osimhen'e masaları yumruklatmış
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi

İsrail'in saldırılarına yanıtları sert oldu! Roketleri ateşlediler
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp