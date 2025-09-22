Konya'da "Geleneksel Türk Sanatları Öğrenci Sergisi" düzenlendi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Belediyesi Karatay Sanat Merkezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Nigarhane Sanat ve Medeniyet Derneği iş birliğinde yürütülen "Konya Uluslararası Öğrenci Akademisi" kapsamında 16 haftalık eğitim programını tamamlayan 25 farklı ülkeden öğrencinin, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, kalem işi ve ebru eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'yı kültür başkenti olarak gördüklerini belirtti.

Konya'nın kültürel zenginliklerine dikkati çeken Kılca, "Üniversitemizle birlikte öğrencilerimizin yetişmesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Buradaki çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.