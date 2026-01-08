Konya'da fırtına etkili oldu

KONYA'da fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, bazı binaların çatısı uçtu, bir kamyonet de devrildi.

Kentte öğle saatlerinde başlayıp, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Konya- Karaman kara yolunda bir kamyonet, fırtınanın etkisiyle devrildi. Taşkent ilçesindeki Muzaffer Özlen İlkokulu'nun çatısı uçtu. Yine Kadınhanı ilçesinde bir evin uçan çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. İl genelindeki birçok noktada çok sayıda ağaç ve direk devrilirken, Konya-Ankara ile Konya-Afyonkarahisar kara yolunda kum fırtınası oluştu. Bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda da aksamalar oldu. Konya genelinde akşam saatlerinde fırtanının yerini yağmurun alması bekleniyor.

Haber- Kamera: Hatice Ebru KOYUNCU KONYA,